Bis zu 300 Personen Grosse Kundgebung in Freiburg nach Femizid von Givisiez

Als Reaktion auf die Tötung einer Frau und eines Kinds in Givisiez FR haben am Mittwochabend in Freiburg zwischen 200 und 300 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Sie legten zu Ehren der Opfer Blumen nieder, aber auch Transparente mit Worten der Wut.

Publiziert: vor 32 Minuten