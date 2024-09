Bande mit einem Erwachsenen und vier Minderjährigen Freiburger Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Die Freiburger Kantonspolizei hat in der Nacht auf Donnerstag fünf mutmassliche Einbrecher in einem Geschäft in Düdingen FR angehalten. Die Gruppe bestand aus einer erwachsenen Person und vier Minderjährigen. Sie wurden festgenommen und befragt.