Ein Smartphone alarmierte die Polizei im Kanton Freiburg, nachdem ein alkoholisierter Fahrer verunfallt war. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Mann konnte sich selbst befreien und wurde ins Spital gebracht.

Der Fahrer dieses Fahrzeugs konnte sich selber aus der misslichen Lage befreien. Foto: Handout Kantonspolizei Freiburg

Darum gehts Auto überschlägt sich, Fahrer befreit sich selbst

Unfallstelle durch Feuerwehren aus Broye und Payerne gesichert

36-jähriger Fahrer ins Spital gebracht nach Kollision mit Pfosten

Im Kanton Freiburg hat ein Smartphone die Polizei alarmiert, nachdem sein mutmasslich alkoholisierter Besitzer (36) verunfallt war. Das Handy setzte einen automatischen Notruf ab, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Einsatzkräfte entdeckten das Unfallauto auf der Route de la Fenetta in Montagny-les-Monts. Das Fahrzeug lag auf dem Dach, der 36-jährige Fahrer hatte sich selbst befreit. Er wurde ins Spital gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, worauf dieses mit einem Pfosten kollidierte und sich überschlug. Die Feuerwehren aus Broye und Payerne sicherten die Unfallstelle.