Attacke in Fribourg Mann (20) bekommt Messer in den Hals – schwerverletzt

Eine Auseinandersetzung in der Rue de Romont endete mit einem Messerstich in den Hals. Die Polizei fand das Opfer auf der Strasse und leistete Erste Hilfe. Zwei mutmassliche Täter sind in Haft.

Publiziert: vor 15 Minuten