Vier Verkehrsunfälle mit Verletzten im Kanton Freiburg

Im Kanton Freiburg haben sich am Dienstagabend bei vier Verkehrsunfällen mehrere Personen verletzt. Ursache war unter anderem eine vereiste Fahrbahn, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwoch mitteilte.

Am Dienstagabend

Im Kanton Freiburg verunfallten am Dienstagabend mehrere Autofahrende. Foto: Kantonspolizei Freiburg

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Blessens verlor eine Autofahrerin auf der plötzlich stark vereisten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie landete in einem Abhang, blieb aber unverletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

An gleicher Stelle kam gemäss der Polizei eines ihrer Einsatzfahrzeuge ins Schleudern «und kollidierte trotz reduzierter Geschwindigkeit mit dem zuvor verunfallten Fahrzeug». Auch hier habe es keine Verletzten gegeben.

Auf der Kantonsstrasse in Wallenried geriet eine Autolenkerin auf die andere Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Darin befand sich ebenfalls eine Frau. Beide Fahrerinnen verletzten sich, sie wurden in ein Spital gebracht, wie die Polizei weiter schrieb.

Ebenfalls auf der Kantonsstrasse in Wallenried geriet später ein Automobilist auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Lenker musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen werden. Beide Personen wurden in ein Spital gebracht.