Falsche Polizisten im Kanton Freiburg unterwegs

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Mittwoch vor falschen Polizisten gewarnt. Solche haben seit Anfang Jahr bereits über 70'000 Franken ergaunert.

Falsche Polizistinnen und Polizisten haben im Kanton Freiburg seit Jahresbeginn über 70'000 Franken ergaunert. (Symbolbild) Foto: MARTIN RUETSCHI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Polizei hat seit Anfang Jahr über 20 Meldungen über Betrügereien von falschen Polizisten erhalten, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Die Betrüger hätten neun Personen um den Gesamtbetrag von über 70'000 Franken und Schmuck in unbekanntem Wert erleichtert.

Die Betrüger kontaktierten stets ältere Menschen telefonisch und gaben sich als Polizisten aus, wie es weiter hiess. Sie täuschten ein ungewöhnliches Ereignis vor oder behaupteten, es habe betrügerische Finanztransaktionen gegeben. Zur Überprüfung schlugen sie einen Hausbesuch vor.

Gleichzeitig oder kurz darauf erschien ein falscher Polizist oder eine falsche Polizistin in zivil an der Tür des Opfers. Sowohl am Telefon als auch zu Hause setzen die Betrüger ihr potenzielles Opfer unter Druck und verlangten die Herausgabe von Bankkarten, Codes, Bargeld und Schmuck.

Nach den Vorkommnissen seit Anfang Jahr will die Freiburger Polizei ihre Prävention in den kommenden Wochen verstärken.