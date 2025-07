1/4 Die Swiss gibt bekannt, dass am Ende September wieder Flüge nach Tel Aviv starten werden. Foto: Keystone

Angela Rosser Journalistin News

Mitte Juni gab die Schweizer Airline Swiss bekannt, dass die Flüge nach Tel Aviv bis zum Ende des Sommerflugplans Ende Oktober ausgesetzt werden. Eine erneute Bewertung der Situation habe nun aber ergeben, dass eine frühere Wiederaufnahme möglich ist.

Wie die Swiss in einer Mitteilung am Mittwochabend schreibt, nimmt die Airline den Flugbetrieb der Strecke am 29. September wieder auf. «Geplant ist ein täglicher Flug mit einem Airbus A330 unter der Flugnummer LX252», heisst es in der Mitteilung.

Die Verbindung nach Beirut werde, wie geplant, am 3. August wieder bedient. Auch diese wurden vorübergehend ausgesetzt.