Am Freitagmorgen kommt es im Kanton Basel-Landschaft zu einer Verfolgungsjagd. Als die mutmasslichen Täter angehalten werden, fällt ein Schuss. Ein mutmasslicher Täter wird tödlich verletzt.

Am Freitagmorgen – es war kurz vor 6.30 Uhr – erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit die Meldung, dass auf der Autobahn A3 im Bereich Bözberg in Fahrtrichtung Basel drei gestohlene Personenwagen gesichtet wurden. Nachdem es den Einsatzkräften gelungen war, die mutmasslichen Täter im Bereich der Verzweigung Augst BL zu stoppen, kam es zu einer Schussabgabe. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.

Die mutmasslichen Täter fuhren laut Mitteilung mit drei zuvor geklauten Fahrzeugen auf der Autobahn A3 in Richtung Basel. Kurz vor der Verzweigung Augst kam es durch die Fluchtfahrzeuge zu mehreren Kollisionen mit weiteren Autos. Im Anschluss konnten die drei Fahrzeuge durch Patrouillen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) und der Polizei Basel-Landschaft angehalten werden. Dabei kam es zu einem Schusswaffeneinsatz eines Mitarbeitenden des Bazg, wobei ein mutmasslicher Täter tödlich verletzt wurde. Zwei weitere mutmassliche Täter konnten durch die Einsatzkräfte angehalten und festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft und die Militärjustiz haben entsprechende Verfahren eingeleitet. Bei Kollisionen während der Verfolgungsjagd wurde eine Person leicht verletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme musste die Autobahn A3 zwischen Rheinfelden und Augst für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.