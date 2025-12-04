Darum gehts
- Piranha der Schweizer Armee hatte Rauchentwicklung auf A1
- Fahrzeugbrand wurde vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht
- 18 Feuerwehrleute waren im Einsatz
Für einen Piranha der Schweizer Armee ging es am Donnerstag bei einer Servicefahrt auf der Autobahn A1 bei Wettingen AG plötzlich nicht mehr weiter. Wie ein Sprecher der Armee gegenüber BRK News mitteilte, wurde eine Rauchentwicklung bei dem Armeefahrzeug festgestellt. Umgehend lenkte der Fahrer den Piranha auf den Pannenstreifen.
Nach 14 Uhr wurde die Stützpunktfeuerwehr Baden zu dem Fahrzeugbrand gerufen. 18 Feuerwehrleute rückten aus. Vor Ort war der Brand jedoch bereits gelöscht worden, bestätigt die Feuerwehr gegenüber BRK News. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Verkehr auf der Autobahn wurde geregelt. Die genauen Umstände hinter der Fahrzeugpanne würden noch abgeklärt, erklärt der Armeesprecher gegenüber BRK News. Abgeschleppt wurde der Piranha durch ein privates Bergungsunternehmen.
+++ Update folgt +++