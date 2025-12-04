Am Donnerstag blieb ein Piranha der Schweizer Armee auf der Autobahn A1 in Fahrrichtung Zürich liegen. Auf einer Servicefahrt trat Rauch aus dem Fahrzeug, weshalb der Fahrer den Piranha auf den Pannenstreifen lenkte. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts Piranha der Schweizer Armee hatte Rauchentwicklung auf A1

Fahrzeugbrand wurde vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht

18 Feuerwehrleute waren im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Für einen Piranha der Schweizer Armee ging es am Donnerstag bei einer Servicefahrt auf der Autobahn A1 bei Wettingen AG plötzlich nicht mehr weiter. Wie ein Sprecher der Armee gegenüber BRK News mitteilte, wurde eine Rauchentwicklung bei dem Armeefahrzeug festgestellt. Umgehend lenkte der Fahrer den Piranha auf den Pannenstreifen.

Nach 14 Uhr wurde die Stützpunktfeuerwehr Baden zu dem Fahrzeugbrand gerufen. 18 Feuerwehrleute rückten aus. Vor Ort war der Brand jedoch bereits gelöscht worden, bestätigt die Feuerwehr gegenüber BRK News. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Verkehr auf der Autobahn wurde geregelt. Die genauen Umstände hinter der Fahrzeugpanne würden noch abgeklärt, erklärt der Armeesprecher gegenüber BRK News. Abgeschleppt wurde der Piranha durch ein privates Bergungsunternehmen.

+++ Update folgt +++