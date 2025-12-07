Schweizerin (†76) stirbt nach Wohnungsbrand

Darum gehts
- 76-jährige Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Siders VS
- Staatsanwaltschaft untersucht die Ursache des Brandes in der Wohnung
- Vier Personen und die Bewohnerin wurden ins Spital gebracht
Janine EnderliRedaktorin News
Kurz vor 3 Uhr wurde am Samstagmorgen in einer Wohnung an der Rue Max-Huber in Siders VS eine Rauchentwicklung gemeldet. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner des Gebäudes evakuiert. Vier Personen wurden für eine Kontrolle ins Spital gebracht.
Die Bewohnerin der Wohnung wurde ebenfalls ins Spital gebracht, wo sie leider verstarb. Es handelt sich um eine 76-jährige Schweizerin.
Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein
Bei diesem Einsatz wurde die Kantonspolizei Wallis von der Police Régionale des Villes du Centre, der Walliser Kantonalen Rettungsorganisation (KWRO 144) sowie dem CSI Region Siders unterstützt.
Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Brandes zu klären.