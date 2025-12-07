Schweizerin (†76) stirbt nach Wohnungsbrand

Am Samstag brach in einer Wohnung in einem Gebäude in Siders VS ein Feuer aus. Eine Person kam bei dem Brand ums Leben.

Darum gehts 76-jährige Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Siders VS

Staatsanwaltschaft untersucht die Ursache des Brandes in der Wohnung

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 3 Uhr wurde am Samstagmorgen in einer Wohnung an der Rue Max-Huber in Siders VS eine Rauchentwicklung gemeldet. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner des Gebäudes evakuiert. Vier Personen wurden für eine Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Bewohnerin der Wohnung wurde ebenfalls ins Spital gebracht, wo sie leider verstarb. Es handelt sich um eine 76-jährige Schweizerin.

Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein

Bei diesem Einsatz wurde die Kantonspolizei Wallis von der Police Régionale des Villes du Centre, der Walliser Kantonalen Rettungsorganisation (KWRO 144) sowie dem CSI Region Siders unterstützt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Brandes zu klären.