Feuer in Mehrfamilienhaus in Oberkulm AG Bewusstloser Mann aus brennender Wohnung evakuiert

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Oberkulm AG ist am Samstagmorgen ein Mann verletzt worden. Die Feuerwehr fand den 41-Jährigen bewusstlos in seiner Wohnung und konnte ihn in Sicherheit bringen.