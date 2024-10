Zwei Nordafrikaner wurden nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Muttenz BL von der Polizei festgenommen. Die Männer wurden am Dienstagabend im Haus erwischt. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft.

Kurz zusammengefasst Polizei nimmt zwei Einbrecher in Muttenz fest

25-jähriger Marokkaner und 26-jähriger Algerier verhaftet

25-jähriger Marokkaner und 26-jähriger Algerier verhaftet

Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft

Die Einbruchsserie durch Männer aus den Maghreb-Ländern in Nordafrika reisst nicht ab. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Muttenz BL hat die Polizei-Basel-Landschaft zwei Nordafrikaner auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Ein 25-jähriger Marokkaner und ein 26-jähriger Algerier wurden laut Behörden am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr noch im Haus geschnappt.

Eine Drittperson meldete um 20.59 Uhr der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, dass soeben in ein Einfamilienhaus am Römerweg in Muttenz eingebrochen werde, hiess es in der Polizeimitteilung vom Mittwochabend zum Geschehen am Vortag. Kurze Zeit später waren demnach mehrere Patrouillen vor Ort, hielten die beiden Männer an und nahmen sie vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete Verfahren gegen die beiden Männer und beantragte Untersuchungshaft.