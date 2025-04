Ein Teenager wurde in der Schweiz wegen eines geplanten rechtsextremistischen Anschlags auf die Synagoge in Halle (D) festgenommen. Der Verdächtige soll seine Pläne in einer Telegram-Gruppe angekündigt und sich eine Waffe beschafft haben.

Der junge Mann wurde in der Schweiz festgenommen. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Teenager (19) in Schweiz wegen geplanten Anschlags auf Synagoge festgenommen

Verdächtiger nach Deutschland ausgeliefert, bestreitet ernsthafte Anschlagspläne

Funktionsfähige Langwaffe und elektronische Kommunikationsmittel bei Festnahme beschlagnahmt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wegen eines geplanten rechtsextremistisch motivierten Anschlags auf die Synagoge in Halle an der Saale ist ein Jugendlicher (19) in der Schweiz festgenommen worden. Er soll zwischen Juli vergangenen Jahres und Februar seine Anschlagspläne wiederholt in einer Telegram-Chatgruppe angekündigt und sich eine Langwaffe beschafft haben, wie die Staatsanwaltschaft Halle am Dienstag mitteilte.

Gegen den Tatverdächtigen, der inzwischen nach Deutschland ausgeliefert wurde, wird wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe ermittelt. Ein konkreter Zeitpunkt für die Durchführung der Tat stand der Staatsanwaltschaft zufolge nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht fest. Der Beschuldigte selbst bestreitet demnach, die Anschlagspläne ernsthaft verfolgt zu haben.

Teenie an deutsche Behörden übergeben

Der junge Mann, der zur Tatzeit in der Schweiz gelebt und zuvor in Halle an der Saale gewohnt hatte, wurde am 14. Februar von den Schweizer Behörden festgenommen. Bei seiner Festnahme wurde neben elektronischen Kommunikationsmitteln auch eine funktionsfähige Langwaffe beschlagnahmt.

Am Dienstag vergangener Woche wurde der Beschuldigte nach Deutschland überstellt, wo ihm dann der Haftbefehl verkündet wurde. Auf die Synagoge in Halle wurde bereits 2019 ein rechtsextremistisch motivierter Anschlag verübt.