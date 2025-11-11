DE
Festival
Arboner Summerdays-Festival mit Gotthard, Nena oder Roxette

Das Summerdays-Festival in Arbon hat die ersten Namen des Musikprogramms bekanntgegeben: Auftreten werden etwa Roxette, Tom Odell, Anastacia, Hecht, Gotthard oder Nena. Das Openair findet am 28. und 29. August 2026 statt.
Publiziert: vor 15 Minuten
Am Summerdays-Festival in Arbon nehmen jeweils rund 24'000 Besucherinnen und Besucher teil. (Archivbild)
Das zweitägige Festival mit jeweils rund 24'000 Besucherinnen und Besuchern wird am 28. August unter anderem mit Roxette aus Schweden starten, die Ende der 80-er und anfangs der 90-er Jahre mit Hits wie «The Look» populär wurden.

Gotthard - ebenfalls am Freitag - stehen für Hardrock aus der Schweiz. Nena (99 Luftballons) war eine Protagonistin der Neuen Deutschen Welle. Für den Samstag sind verschiedene Schweizer Formationen wie Hecht oder Lo & Leduc angekündigt.

Weitere Acts, die den Festivalsamstag komplettieren, würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilte das Festival am Dienstag mit.

