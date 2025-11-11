Arboner Summerdays-Festival mit Gotthard, Nena oder Roxette

Das zweitägige Festival mit jeweils rund 24'000 Besucherinnen und Besuchern wird am 28. August unter anderem mit Roxette aus Schweden starten, die Ende der 80-er und anfangs der 90-er Jahre mit Hits wie «The Look» populär wurden.
Gotthard - ebenfalls am Freitag - stehen für Hardrock aus der Schweiz. Nena (99 Luftballons) war eine Protagonistin der Neuen Deutschen Welle. Für den Samstag sind verschiedene Schweizer Formationen wie Hecht oder Lo & Leduc angekündigt.
Weitere Acts, die den Festivalsamstag komplettieren, würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilte das Festival am Dienstag mit.
