Jetzt gehts für die Schweizerinnen und Schweizer ab nach Hause – zumindest für die, die Kinder haben, die am Montag zur Schule müssen. Vor dem Gotthard stauts drum aktuell und zwar vor allem Richtung Norden.

Die Webcam am Gotthard-Südportal zeigt den Rückreiseverkehr. Foto: TCS

Darum gehts Ferienende: Stau am Gotthard in beide Richtungen

Acht Kilometer Stau Richtung Norden, Zeitverlust von 1 Stunde 20 Minuten

Angela Rosser Journalistin News

Schluss mit Sonne, Sand und Fun. Am Montag geht für Kinder aus der Schweiz die Schule wieder los und das heisst, dass viele Familien aus ihren Ferien zurückkommen. Stand zu Beginn der Sommerferien die Blechkolonne Kilometer lang vor dem Gotthard Richtung Süden, hat sich das Blatt nun gewendet.

Der TCS (Touring Club Schweiz) meldet am Samstagmittag acht Kilometer Stau. Dies bedeutet einen Zeitverlust von rund 1 Stunde und 20 Minuten. Aber auch auf der anderen Seite stehen Autos. Wohl die, die ohne Kinder reisen und so die Massen während der Schulferien umgehen.

Allerdings ist hier eine kleinere Wartezeit angegeben. Bei den drei Kilometern Stau, die der TCS meldet, ist mit einem Zeitverlust von rund 30 Minuten zu rechnen.