Bereits zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard

Wer am Samstagmorgen in die Sommerferien Richtung Süden fahren will, muss sich die Erholung redlich verdienen. Die Sommerferien in der Schweiz haben fast überall begonnen und bereits kurz nach sechs Uhr morgens stauts ordentlich. Die Blechlawine vor dem Tunnel beträgt aktuell bereits satte 11 Kilometer. Dies bedeutet ein Zeitverlust von 1 Stunde und 50 Minuten. Haltet durch!