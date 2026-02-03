DE
DE
Fehlalarm in Suhr AG
Sirene geht einen Tag vor dem Testlauf los

Am Dienstag kam es zu einem Fehlalarm in Suhr bei Aarau. Eigentlich hätte die Sirene erst am Mittwoch beim schweizweiten Sirenentest aufheulen dürfen.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Am frühen Mittwochnachmittag werden im Kanton Aargau 360 Sirenen getestet. (Symbolbild)

Darum gehts

  • Fehlalarm in Suhr bei Aarau am Dienstag, keine Gefahr gemeldet
  • Schweizweiter Sirenentest am Mittwoch überprüft Funktionsfähigkeit der Systeme
  • 5000 Sirenen heulen schweizweit, 360 allein im Kanton Aargau
Einen Tag vor dem schweizweiten Sirenentest ist es am Dienstag in Suhr bei Aarau zu einem Fehlalarm gekommen. Um 13.58 Uhr wurde ein Sirenenalarm im Gebiet Südallee ausgelöst. Es war ein Fehlalarm, wie Alertswiss mitteilte. Es bestand keine Gefahr.

Rund 360 stationäre Sirenen werden am Mittwoch im Aargau heulen. Schweizweit sind es 5000 Sirenen. Der alljährliche Test soll zeigen, ob die Sirenen zuverlässig funktionieren. Die Bevölkerung muss laut Behördenangaben nichts unternehmen.

In diesem Jahr heulen die Sirenen je nach Ort zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr.

