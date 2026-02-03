Am Dienstag kam es zu einem Fehlalarm in Suhr bei Aarau. Eigentlich hätte die Sirene erst am Mittwoch beim schweizweiten Sirenentest aufheulen dürfen.

Sirene geht einen Tag vor dem Testlauf los

Darum gehts Fehlalarm in Suhr bei Aarau am Dienstag, keine Gefahr gemeldet

Schweizweiter Sirenentest am Mittwoch überprüft Funktionsfähigkeit der Systeme

5000 Sirenen heulen schweizweit, 360 allein im Kanton Aargau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Einen Tag vor dem schweizweiten Sirenentest ist es am Dienstag in Suhr bei Aarau zu einem Fehlalarm gekommen. Um 13.58 Uhr wurde ein Sirenenalarm im Gebiet Südallee ausgelöst. Es war ein Fehlalarm, wie Alertswiss mitteilte. Es bestand keine Gefahr.

Rund 360 stationäre Sirenen werden am Mittwoch im Aargau heulen. Schweizweit sind es 5000 Sirenen. Der alljährliche Test soll zeigen, ob die Sirenen zuverlässig funktionieren. Die Bevölkerung muss laut Behördenangaben nichts unternehmen.

In diesem Jahr heulen die Sirenen je nach Ort zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr.