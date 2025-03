Am Samstagnachmittag erreichte die Berner Fasnacht mit dem grossen Umzug ihren Höhepunkt. Tausende Besucher strömten in die Altstadt, um 40 Guggenmusiken und Kostümgruppen zu bewundern.

Fasnacht in Bern

40 Guggenmusiken und Kostümgruppen zogen am Fasnachtssamstag durch die Berner Altstadt, darunter die aus dem Aargau angereiste "Bloser Clique Baden".

Auf einen Blick Berner Fasnacht Umzug zieht Tausende in die Altstadt

Traditionelle Bärenbefreiung leitet das dreitägige Fest ein

Mit dem grossen Umzug ist am Samstagnachmittag der Höhepunkt der Berner Fasnacht über die Bühne gegangen. Tausende Fasnachtsfreudige zog es anlässlich des bunten Treibens in die Altstadt.

40 Guggenmusiken und Kostümgruppen liessen sich von den Schaulustigen bestaunen. Der Fasnachtsbär, das Wahrzeichen des dreitägigen Narrentreibens, führte den Tross an. Im Anschluss an den Umzug stimmten die Guggen auf dem Bundesplatz zum «Monsterkonzert» an.

Die Berner Fasnacht beginnt jeweils am Donnerstag nach Aschermittwoch mit der traditionellen «Bärenbefreiung» und dauert bis zur Nacht auf den darauffolgenden Sonntag. Nach Basel und Luzern gilt die Berner Fasnacht als drittgrösste des Landes.