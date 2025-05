Am frühen Mittwochmorgen erhielt die Polizei eine Meldung über einen verunfallten Traktor. Das Gefährt lag in einem Bachbett. Der Fahrer konnte ausfindig gemacht werden. Er hatte den Traktor zuvor bei einem Bauernhof entwendet.

1/2 Am Mittwochmorgen rückte die Polizei wegen eines verunglückten Traktors aus. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Angela Rosser Journalistin News

In der Nacht auf Mittwoch kam es an der Schwarzrietstrasse in Berschis im Kanton St. Gallen zu einem Unfall mit einem Traktor. Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, konnte ein 36-jähriger Mann als Fahrer des entwendeten Traktors ausgemacht werden.

Die Kantonspolizei St. Gallen schreibt in der Mitteilung weiter, dass man kurz nach 7 Uhr am Mittwochmorgen Meldung über einen Traktor erhalten habe, der samt Anhänger in einem Bachbett liege. Als die Patrouille eintraf, fehlte vom Lenker jede Spur. Ein 36-jähriger Mann konnte im Zuge der Ermittlungen als Unfallverursacher identifiziert und festgenommen werden.

Der 36-Jährige hatte den Traktor mit Anhänger gegen 00.30 Uhr von einem Bauernbetrieb in Flums entwendet und war von dort aus Richtung Walenstadt gefahren. Bei der Kreuzung der Schwarzrietstrasse, Maienreitstrasse und dem Sattelrietweg kam das Vehikel von der Strasse ab und landete im Bach. Wie die Polizei weiter schreibt, war der 36-Jährige in fahrunfähigem Zustand unterwegs. Weiter verfügt er auch nicht über den erforderlichen Ausweis, um das Fahrzeug zu lenken.