In der Nacht auf Samstag meldete die Kantonspolizei St. Gallen die Kontrolle mehrere fahrunfähiger und alkoholisierten Männern. Weitere verursachten alkoholisiert Unfälle.

Die Polizei hatte am Freitag alle Hände voll zu tun. Foto: Symbolbild: Kantonspolizei St. Gallen

Wegen mehrerer Fahrzeuglenker hatte die Polizei im Kanton St. Gallen am Freitagabend alle Hände voll zu tun.

Gegen 19 Uhr verursachte ein 55-jähriger Autofahrer in Alt St. Johann einen Unfall. Er fuhr von Wildhaus her in Richtung Starkenbach. Höhe Sändlistrasse beabsichtigte er rechts abzubiegen und krachte mit seinem Auto frontal gegen einen Stein.

Die Polizei stellte fest, dass er nicht fahrfähig war. Blut- und Urinproben wurden angeordnet, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Mehrstündiges Fahrverbot und aberkannter Ausweis

Später, um 23.20 Uhr, griff die Polizei erneut durch: Ein 44-jähriger Mann in St. Gallen wurde nach einem zu hohen Alkoholwert mit einem mehrstündigen Fahrverbot belegt.

Kurz nach Mitternacht fuhr ein 50-Jähriger in Gossau auf die Autobahn. Er verlor die Kontrolle, prallte gegen Markierungspfosten und flüchtete schliesslich von der Unfallstelle, bevor sein Auto in Uzwil nicht mehr ansprang. Auch er wurde als nicht fahrfähig eingestuft und eine Blut- und Urinprobe verfügt. Der ausländische Führerausweis wurde ihm aberkannt.

Teenager baut Unfall an Leitplanke

Nur wenig später, kurz vor 1 Uhr, stürzte ein 17-jähriger Rollerfahrer in Eichberg, beschädigte dabei eine Leitplanke und floh. Bei einer Kontrolle zu Hause wurde er mit einem Alkoholwert rund 1,36 Promille erwischt – seinen Lernfahrausweis ist er los.

Kurz vor 1.30 Uhr erwischte die Polizei zudem einen 25-jährigen Fahrer in Buchs, der ebenfalls fahrunfähig war. Auch ihm wurden Proben abgenommen, sein ausländischer Führerschein wurde aberkannt.