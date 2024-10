Mann (27) verursacht Unfall und versteckt Auto

Ein 27-jähriger Automobilist hat am Samstagabend in Hoffeld einen Selbstunfall verursacht. Anschliessend versteckte er sein Auto. Es entstand Sachschaden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Beim Unfall in Hoffeld SG entstand Sachschaden. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann prallte auf der Ebersolstrasse von Hoffeld herkommend in eine Hecke, einen Briefkasten, in einen Stein und einen Weidezaun, wie die Polizei am Sonntag in einem Communiqué schrieb. Zum Stillstand kam das Auto auf einer Wiese.

Anschliessend verliess der Mann laut Polizeiangaben mit seinem Auto die Unfallstelle und kehrte zu Fuss zurück. Eine ausgerückte Polizeipatrouille stufte den Mann als fahrunfähig ein. Sie nahm ihm den Führerausweis ab und ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Der Sachschaden habe nicht beziffert werden können, da der Mann sein Auto an einem unbekannten Ort versteckt habe, teilte die Polizei weiter mit.