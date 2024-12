ÖV-Ausbau in Appenzell Ausserrhoden

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember wird der öffentliche Verkehr in Appenzell Ausserrhoden ausgebaut. Neben zusätzlichen Verbindungen unter der Woche gibt es gemäss dem Kanton insbesondere Verbesserungen an den Wochenenden. Das Nachtnetz wird ausgebaut.

Die Züge der Appenzeller Bahnen (AB) verkehren auf der Linie Trogen-St. Gallen-Appenzell ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember jeweils an den Wochenenden eine halbe Stunde länger. Im Bild zu sehen ist ein Zug der AB im Bahnhof St. Gallen. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sowohl bei den Bahn- als auch bei den Busverbindungen wird es zahlreiche Anpassungen geben, wie die Fachstelle öffentlicher Verkehr Kanton Appenzell Ausserrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Auf der Bahnlinie Trogen-St. Gallen-Appenzell verkehren die Züge am Wochenende eine halbe Stunde länger. Bei den Anschlüssen in St. Gallen und Appenzell soll es aufgrund der Fahrplananpassungen ebenfalls Verbesserungen geben.

Für die Zugverbindung Heiden-Rorschach wird der Fahrplan an die neuen IR-Verbindungen im St. Galler Rheintal angepasst. Dadurch reduzieren sich die Reisezeiten nach St. Gallen deutlich, wie der Kanton weiter mitteilte.

Die S81 verkehrt gemäss dem Kanton neu auch an den Wochenenden zwischen Herisau und St. Gallen. Zudem fahren die Züge unter dem Namen «Alpenrhein-Express» direkt bis nach Chur weiter.

Postautos auf der Linie Heiden-Rehetobel-St. Gallen verkehren neu am Samstag durchgehend im Halbstundentakt. In den Wochenendnächten wird die Strecke St. Gallen–Rehetobel–Wald stündlich mit einem Nachtbus bedient.

Von Montag bis Freitag jeweils zu den Pendlerzeiten am Morgen und Abend fahren zusätzliche Busse zwischen Herisau und Lustmühle AR. Die Anschlüsse an die Züge Richtung St. Gallen und Teufen AR sollen gewährleistet sein.

Zudem wird das Nachtangebot an den Wochenenden auf den Linien Gossau-Herisau-Waldstatt-Urnäsch sowie Herisau-Schwellbrunn-Schönengrund mittels Bussen ausgebaut. Details können unter www.ostwind.ch/nachtnetz eingesehen werden.