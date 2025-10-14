Am Montagnachmittag ereignete sich im Kanton St. Gallen ein Verkehrsunfall mit einem Traktor. Der Mann touchierte ein parkiertes Auto, prallte in zwei Geländer und flüchtete von der Unfallstelle.

1/2 Mit diesem Traktor war der 31-Jährige unterwegs – obwohl ihm der Ausweis entzogen wurde. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts 31-Jähriger verursacht mehrere Unfälle und flüchtet von Unfallstelle

Fahrer verlor Kontrolle, prallte gegen zwei Brückengeländer

Sachschaden von mehreren tausend Franken und kein gültiger Fahrausweis

Angela Rosser Journalistin News

Ein 31-jähriger Mann war am Montag gegen 14.30 Uhr von Sax in Richtung Salez auf der Wislenstrasse unterwegs. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, kam es bereits auf der Verzweigung Mühlbachstrasse zu einer ersten Kollision. Der Fahrer kam, gemäss Bericht, linksseitig von der Strasse ab und touchierte ein parkiertes Auto.

Im Anschluss fuhr er weiter Richtung Rheinhofstrasse und prallte dort in ein Brückengeländer. Durch den Aufprall verlor er die Kontrolle über den Traktor und krachte in ein weiteres Geländer der Brücke. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es dauerte aber nicht lange, bis der 31-Jährige durch eine Polizeipatrouille angehalten werden konnte. Er wurde als fahrunfähig eingestuft und musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 31-Jährige ohne gültigen Fahrausweis unterwegs. Dieser wurde ihm entzogen. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.