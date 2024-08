Spektakulärer Crash Betrunkener Autofahrer (27) fliegt mit Auto in Ägerisee

Im Kanton Zug sind am Freitagabend bei zwei Selbstunfällen in Oberägeri und Rotkreuz die Lenker der Autos nur leicht verletzt worden. Im Fall des im Ägerisee gelandeten Autofahrers war Alkohol im Spiel, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstag mitteilten.