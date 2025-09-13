Darum gehts
- 66-jähriger Mann kollidiert mit Auto bei Unterführung in Meilen
- Feuerwehr befreite eingeklemmten Fahrer des E-Dreirads mit schwerem Gerät
- 68-jährige Autolenkerin blieb unverletzt, Unfallursache wird noch untersucht
Ein 66-jähriger Mann fuhr am Freitagabend kurz nach 17 Uhr mit seinem elektrisch angetriebenen Lastendreirad auf der Burgstrasse in Meilen Richtung Dorfstrasse. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, geriet er im Bereich der Unterführung auf die Gegenfahrbahn.
Dort kollidierte er frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Durch die Kollision verkeilte sich das E-Dreirad und der Lenker wurde eingeklemmt. Die aufgebotene Feuerwehr musste den Mann mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreien, heisst es weiter.
Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Spital transportiert werden. Die 68-jährige Lenkerin des Autos blieb unverletzt.
Die Unfallursache ist noch unbekannt und Gegenstand laufender Untersuchungen. Unfallspezialisten sicherten am Unfallort Spuren und erfassten die Unfallsituation mit einem Laserscanner.