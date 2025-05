Fälle in der Schweiz Vier Kleinkinder sterben 2024 nach Misshandlungen

Im Jahr 2024 starben in der Schweiz vier Kleinkinder an Misshandlungen. Schweizer Kinderkliniken behandelten 2084 Kinder wegen vermuteter Misshandlungen, was den Höchststand des Vorjahres erreicht. Die Fachgruppe Kinderschutz meldet eine anhaltend hohe Fallbelastung.