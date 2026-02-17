Explosion in Fritteuse

In Splügen ereignete sich am Montag ein schwerer Arbeitsunfall: Eine explodierende Rahmbläserkapsel verletzte einen Koch in der Restaurantküche. Der 23-Jährige erlitt Verbrennungen und wurde mit der Rega ins Universitätsspital Zürich gebracht.

Mattia Jutzeler Redaktor News

In einer Restaurantküche in Splügen hat sich am Montagvormittag ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Koch wurde dabei schwer verletzt, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Der 23-Jährige war gegen 11 Uhr mit Vorbereitungsarbeiten in der Küche beschäftigt. Als er sich vor der Fritteuse befand, rollte eine Rahmbläserkapsel in das heisse Öl und explodierte.

Durch die Explosion spritzte Öl aus der Fritteuse. Der Koch erlitt schwerwiegende Verbrennungen im Bereich von Gesicht, Hals und Armen. Die Rega überführte den Verletzten ins Universitätsspital nach Zürich, heisst es in der Mitteilung weiter. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände, die zu diesem Arbeitsunfall geführt haben.