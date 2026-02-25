Blick wird bei den European Newspaper Awards gleich dreifach ausgezeichnet! Die internationale Jury befand zwei Cover und eine Doppelseite für preiswürdig. Am Wettbewerb beteiligten sich Zeitungen aus 22 Ländern.

Blick feiert einen Dreifach-Erfolg! Bei den European Newspaper Awards wurden zwei Blick-Cover und eine Doppelseite ausgezeichnet. Beim renommierten Preis machten Zeitungen aus 22 Ländern mit über 3000 Einsendungen mit. Prämiert wird journalistische und gestalterische Exzellenz. Dass Blick, wie schon im Vorjahr, zu den Ausgezeichneten gehört, freut uns mehr als dreifach.

Blick erhält die Auszeichnungen in den Kategorien «Cover and Coverstory Nationwide Newspaper» und «Special Pages». Die internationale Jury zeichnete die Titelseite vom 30. Mai 2025 zum Bergsturz von Blatten VS aus sowie das Cover und die Doppelseite vom 7. August 2025 zu Donald Trumps (damaligem) 39-Prozent-Zollhammer.

Mit vier Auszeichnungen brillierte auch die «Handelszeitung», die wie Blick zu Ringier Medien Schweiz gehört. Die Preisverleihung findet im Juni am European Publishing Congress in Wien statt.



