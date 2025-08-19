In Frankreich lässt jemand die Korken knallen: Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat am Dienstag bei Euromillions mehr als 235 Millionen abgeräumt.

Euromillions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter auch die Schweiz (Archiv). Foto: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euromillions vom Dienstag insgesamt 235,7 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 24, 31, 34, 41 und 43 sowie die Sterne 6 und 8.

Wie Swisslos am Dienstagabend mitteilte, wohnt die Gewinnerin oder der Gewinner in Frankreich. Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euromillions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.