Wer sehnlich auf den Hochsommer gewartet hat, kann nun endlich aufatmen: Am Wochenende wird es heiss. Und auch nächste Woche ist nicht mit einem Temperatursturz zu rechnen.

1/4 In den nächsten Tagen wirds richtig warm.

Liza Mia Stoll

Dem Badi-Ausflug steht am letzten Juli-Wochenende wenig im Weg – die Temperaturen liegen am Samstag bei etwa 30 Grad oder lokal sogar leicht darüber, sagt Roger Perret von «Meteonews» zu Blick. Im Flachland bleibt es trocken – es werden keine Gewitter erwartet. «Am heissesten wird es wohl im Wallis. Dort können die Temperaturen bis zu 33 Grad werden», erklärt der Meteorologe.

In einigen Regionen gibt es allerdings auch Hitzegewitter – die verderben laut Perret aber nicht die hochsommerlichen Tage: «Über den Bergen bilden sich grosse Quellwolken. In den Alpen und im Jura kann es zu Gewittern kommen.» Wer die Sonne im Süden der Schweiz geniessen will, muss ebenfalls mit Gewittern rechnen.

Auch der Sonntag bleibt warm

So gehts auch am Sonntag weiter. «Im Nordosten und im Osten der Schweiz kann es Gewitter geben – recht sonnig und warm bleibt es aber trotzdem». Laut Perret sinken die Temperaturen etwa auf 27 Grad. Im Süden der Schweiz bleibt es heiss, bei Temperaturen von 32 Grad.

Auch nächste Woche ist mit hochsommerlichen Temperaturen zu rechnen. «Anfangs bis Mitte Woche befinden wir uns in einem Hoch.» Der Höhepunkt soll dann am Mittwoch kommen: Da können die Temperaturen lokal bis auf 35 Grad hochklettern. «Der Mittwoch wird voraussichtlich der heisseste Tag des bisherigen Sommers», sagt der Meteorologe. In den Bergen könnte es zu Gewittern kommen.

Die Prognosen für den 1. August

Der 1. August sieht weniger freundlich aus als die erste Wochenhälfte. Laut Perret könnte es am Nationalfeiertag gewittrig werden. «Die Temperaturen bleiben aber sommerlich. Es kann schwül werden.»

Der Meteorologe ist sich sicher: «Der Hochsommer ist endlich da – und man merkt es!»

Werbung