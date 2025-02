«Es kam zu einem Kontakt» Mann will in Basler Zoo Nashorn angreifen

Im Zoo in Basel ist ein Mann in ein Gehege eingedrungen und hat versucht, einen Nashornbullen anzugreifen. Dem Vernehmen nach befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Vorfall ereignete sich am Montag.

