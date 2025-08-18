In Bern ist ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Blick-Leser schreibt, soll das Tierspital betroffen sein.

1/7 Über Bern ist eine riesige Rauchsäule zu sehen. Foto: Leserreporter

Angela Rosser Journalistin News

In der Berner Länggasse brennt es am Montag, wie Bilder und Videos von Leserinnen und Leser zeigen. «Beim Tierspital ist ein Feuer ausgebrochen», schreibt einer. Er sagt auch, dass er zwei laute Knalls gehört habe. «Es gab zwei Explosionen», erzählt er. Wo es genau brennt und was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Wie die Nachrichtenagentur Keystone SDA schreibt, ereignete sich bereits kurz nach 11 Uhr ein Knall.

Ein anderer Leser schreibt, dass die Fischanlage der Klinik betroffen sei. Ausserdem seien auch Fahrzeuge, die auf der Strasse stehen, betroffen und das Feuer entzünde sich immer wieder. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange.

Mitarbeitende des Tierspitals wurden evakuiert. Die Kantonspolizei Bern leitete den Verkehr teilweise um. Der Muraltweg war ebenfalls gesperrt, heisst es bei der Nachrichtenagentur weiter. Der Warndienst Alertswiss forderte die Bevölkerung um 11.43 Uhr dazu auf, in der Umgebung die Fenster zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen auszuschalten. Die Polizei Bern konnte zunächst keine Angaben zum Ereignis machen.

++Update folgt++