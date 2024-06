Reise-Frust am Donnerstagmorgen: Aufgrund der instabilen Wetterlage über Europa mussten Dutzende Passagiere am Donnerstagmorgen in Zürich bleiben. Ihre Flug-Reise nach Pristina musste annulliert werden.

«Erst warteten wir sechs Stunden am Flughafen, dann mussten alle nach Hause»

1/4 Aufgrund des turbulenten Wetters musste der Flug von Pristina nach Zürich am Mittwoch annulliert werden. Aus diesem Grund war die Maschine am Donnerstag nicht in Zürich verfügbar.

«Erst warteten wir vier Stunden am Flughafen, dann mussten alle nach Hause.» Ein annullierter Flug sorgte am Donnerstagmorgen am Flughafen Zürich bei einem Blick-Leser für Ärger. Eigentlich wollte Mergim P.* um 05.45 Uhr von Pristina nach Zürich fliegen.

Am Flughafen angekommen erfuhr er jedoch, dass der Flug, der von Chair Airlines durchgeführt werden sollte, gestrichen ist. «Es hiess, dass der Flug wegen eines gestrigen Gewitters gestrichen wurde. Wir wussten alle nicht, was los ist.» Einige Passagiere hätten den Flughafen im Anschluss verlassen und seien nach Hause gefahren. Dies hat schliesslich auch P. getan. «Uns wurde gesagt, dass wir heute nicht mehr nach Pristina fliegen können. Es mussten nach 6 Stunden Wartezeit einfach alle nach Hause.»

«Maschine war nicht verfügbar»

Auf Blick-Anfrage erklärt Chair Airlines, dass der gestrige Flug von Pristina nach Zürich «wegen der generell schlechten Wetterlage über ganz Europa» gestrichen werden musste. Die Bedingungen haben dafür gesorgt, dass viele Flughäfen sowie Lufträume überlastet sind. «Aufgrund dessen war die Maschine, welche für den Flug am Donnerstagmorgen bestimmt war, nicht am Flughafen Zürich verfügbar», schreibt die Airline, die den Flug in Kooperation mit Air Pristina durchführt.

Die beiden Airlines seien nun aktiv dabei, Alternativlösungen für die betroffenen Passagiere zu finden.

*Name geändert