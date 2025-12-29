DE
Erneuter Rekord
Post verteilt 23 Mio Päckli von Black Friday bis Weihnachten

In der Hochsaison zwischen Black Friday und Weihnachten hat die Post 23 Mio Päckli zugestellt. Der Vorjahresrekord wurde damit um 3,1 Prozent überschritten.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Neuer Paketerekord: In der Vorweihnachtszeit haben die Mitarbeitenden der Post 23 Millionen Pakete sortiert und den Empfängerinnen und Empfängern zugestellt.
Foto: CHRISTIAN BEUTLER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Mit 1,3 Millionen verarbeiteten Paketen markierte dabei der 2. Dezember den Spitzentag. Doch auch nach der intensiven Vorweihnachtszeit rechne die Post mittel- und langfristig mit einer Paketzunahme, heisst es in der Medienmitteilung.

Um dem Paketaufkommen gerecht zu werden, baut die Post im nächsten Jahr ein zusätzliches Paketzentrum in Frauenfeld. Das soll Ende 2029 in Betrieb genommen werden. Ausserdem wird im Logistikzentrum Urdorf ZH eine neue Paketsortiermaschine eingebaut, die vor Weihnachten 2026 erstmals zum Einsatz kommen soll.

