Erneute Wende im Abstimmungskampf um Yachthafen-Projekt von Sawiris Isleten-Komitee reicht Beschwerde ein und kritisiert Regierung

Eine Initiative soll das Tourismusprojekt des ägyptischen Investors Samih Sawiris verhindern. Beide Seiten liefern sich eine Schlammschlacht um die Deutungshoheit, was auf der Halbinsel Isleten am Urnersee entstehen soll. Jetzt greifen die Initianten die Regierung an.