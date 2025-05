Ernährung Berner Bauern kritisieren Vorstoss für mehr vegane Ernährung

Der Berner Bauernverband blickt «mit Sorge» auf die politische Entwicklung hin zu einer «erzwungenen rein pflanzlichen Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen der Stadt Bern». Das schreibt der Verband in einem offenen Brief vom Mittwoch.

Publiziert: 16:03 Uhr