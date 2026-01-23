Bund warnt vor Schneefall im Tessin

Ein Wetterumschwung trifft das Tessin: Ab Freitagnachmittag sorgt ein Tief aus Westeuropa für Schneefall. Bis Samstagmorgen werden 5 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Strassenverkehr könnte stark beeinträchtigt werden.

Darum gehts Im Tessin Schneefall ab Freitagnachmittag durch feuchtkühle Luft aus Westen

Bund warnt vor Verkehrseinschränkungen durch 5 bis 20 Zentimeter Schnee

Nördlich der Alpen: Föhn und Temperaturen in Föhntälern von bis zu 8 Grad

Georg Nopper Redaktor News

Am Freitagmorgen hockt im Flachland verbreitet Nebel. Obergrenze: rund 600 Meter. «Sonst kann sich die Sonne am Vormittag in der Deutschschweiz vorübergehend gut in Szene setzen», schreibt der Wetterdienst Meteo News.

Im Süden kündigt sich derweil ein deutlicher Wetterwechsel an. Ein Tiefdruckgebiet über Westeuropa drückt feuchtkühle Luft gegen die Alpensüdseite und sorgt ab dem Nachmittag ausgerechnet in der Sonnenstube Tessin für eine Verdichtung der Wolken und für Schneefall.

Autofahrer sollen Verkehrslage abklären

Bis am Samstagmorgen wird im Tessin verbreitet eine Schneedecke von 5 bis 20 Zentimetern erwartet, je nach Höhenlage. Das Bundesamt für Meteorologie warnt auf seiner Homepage vor einer erheblichen Gefahr (Stufe 3 von 5). Mögliche Auswirkungen sind eine Einschränkung des Strassen- und Schienenverkehrs. Mit einer Verschlechterung der Passierbarkeit der Strassen ist zu rechnen.

Es wird empfohlen, vor und während der Autofahrt Informationen über die Verkehrslage einzuholen und die Anweisungen der Winterdienste zu beachten. Ausserdem ist das tägliche Lawinenbulletin des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF zu beachten.

Auf der Alpennordseite bleibt es eher trocken

Auf der Alpennordseite bleibt es in den kommenden zwei Tagen eher trocken, aber föhnig. In den Föhntälern weht ein mässiger Wind, der die Temperaturen lokal auf bis zu 8 Grad ansteigen lässt. Im Mittelland bleibt es kalt, mit Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich.

Am Sonntag geht es mit einer Mischung aus Nebel, veränderlicher Bewölkung und etwas Sonne weiter. Auf der Alpennordseite bleibt es trocken, im Süden gibt es etwas Regen und ab 500 bis 700 Metern Schnee. Anfang kommender Woche bringt ein Tief feuchtere Luft zum Alpennordhang. Folglich kommt es dort zu einigen Niederschlägen mit Schnee bis in tiefere Lagen.