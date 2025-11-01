Eine Walliserin verlor am Samstag auf der Furkastrasse in Hospental UR die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen stürzte eine Böschung hinab, die Fahrerin wurde erheblich verletzt und musste von der Rega ins Kantonsspital geflogen werden.

Walliserin (47) verliert in Hospental UR die Kontrolle über ihr Auto

Das Fahrzeug der Walliserin? Ein Totalschaden. Foto: KANTONSPOLIZEI URI

Darum gehts Hospental UR: Autofahrerin verliert Kontrolle, stürzt Böschung hinunter und wird erheblich verletzt

Rega fliegt verletzte Frau ins Kantonsspital Uri, Fahrzeug erleidet Totalschaden

Marian Nadler Redaktor News

Samstag, kurz vor 12 Uhr auf der Furkastrasse in Hospental UR: Eine Autofahrerin (47) aus dem Kanton Wallis fährt von Realp in Richtung Hospental. Auf Höhe Zumdorf, in der dortigen Rechtskurve unmittelbar nach dem Bahnübergang, verliert sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kommt von der Fahrbahn ab, stürzt eine Böschung hinunter und kommt nach dem Aufprall zum Stillstand.

Die Bilanz des Unfalls: Die Frau aus dem Kanton Wallis wird erheblich verletzt. Die Rega muss sie ins Kantonsspital Uri fliegen. Das Fahrzeug? Totalschaden.

Jetzt ermittelt die Kantonspolizei Uri, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Im Einsatz standen ein First Responder, der Rettungsdienst Uri, die Rega, die Feuerwehr Hospental, das Amt für Tiefbau, ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.