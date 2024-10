Erheblich verletzt Fussgängerin (44) in Oberarth SZ auf Trottoir von Auto angefahren

Eine Fussgängerin ist am Mittwoch in Oberarth auf dem Trottoir von einem Auto angefahren worden. Die 44 Jahre alte Frau wurde beim Unfall erheblich verletzt und deswegen von einer Ambulanz in ein ausserkantonales Spital gebracht.