Er soll Praktikantin vergewaltigt haben Richter versteckt sich hinter Rucksack

Die Anschuldigungen sind schockierend. Ein Bündner Richter soll Ende 2021 eine damals 24-jährige Praktikantin in seinem Büro vergewaltigt haben. Hinzu kommen Bedrohungen in Brief-, Chat- und verbaler Form. Die Strafanzeige von damals beschreibt eine hässliche Tat.