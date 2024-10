Unbekannter verletzt Frau bei versuchtem Raub in Biel

In Biel wurde am Sonntagabend eine Frau an einer Bushaltestelle von einem unbekannten Mann mit einem Stein verletzt. Der Täter wollte sie ausrauben und flüchtete ohne Beute.

Ein Ambulanzteam brachte am Sonntagabend in Biel eine Frau ins Spital, die von einem unbekannten Mann mit einem Stein verletzt wurde. Der Mann soll zuvor versucht haben, sie auszurauben. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am späten Sonntagabend hat ein unbekannter Mann in Biel eine Frau mit einem Stein verletzt. Der Täter soll zuvor versucht haben, die Frau auszurauben. Die Frau wartete an einer Bushaltestelle, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte. Als die Frau der Forderung nicht nachkam, habe sie der Mann mehrfach mit einem Stein angegriffen.

Der Täter flüchtete ohne Beute. Das Opfer wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht.