Polizei schnappt 22-Jährigen nach Raser-Unfall

Ein Schweizer (22) baute nach einer Raserfahrt am Sonntagmorgen einen Unfall. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde von der Kapo Zürich aber verhaftet.

Die Kantonspolizei Zürich nahm am frühen Sonntagmorgen in Dielsdorf einen Mann fest, der zuvor einen Raserunfall verursacht hatte.

Der Mann sei kurz vor 4 Uhr in einem Sportwagen mit mutmasslich stark übersetzter Geschwindigkeit auf der Schwenkelbergstrasse Richtung Regensdorf gefahren, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Auf dem besagten Strassenabschnitt gelte Tempo 60. Wie schnell er gefahren sei, könne derzeit noch nicht gesagt werden, hiess es bei der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In einer Linkskurve habe der Mann mit seinem Auto den Randstein am rechten Strassenrand touchiert. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto und prallte bei der Einmündung Geerenstrasse mit einer Verkehrsinsel sowie einer Plakatwand zusammen, wie es weiter hiess. Weiter sei das Auto über das Trottoir und durch ein Gebüsch geschlittert, bevor es auf der Strasse zum Stillstand gekommen sei.

Fahrer ins Spital gebracht

Der 22-jährige Schweizer blieb laut Mitteilung unverletzt und wurde an der Unfallstelle verhaftet. Mit einem Rettungsfahrzeug sei er zur medizinischen Kontrolle in ein Spital gebracht und anschliessend in polizeilichen Gewahrsam transportiert worden.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt. Der Führerausweis sei ihm abgenommen und das Auto sichergestellt worden. Die Schwenkelbergstrasse blieb wegen des Unfalls bis kurz nach 7 Uhr gesperrt. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Polizei sucht Zeugen.