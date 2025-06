Angela Rosser Journalistin News

Wie die Kantonspolizei Obwalden am Montagnachmittag schreibt, kam es am Freitagnachmittag in Engelberg zu einem tödlichen Unfall. Ein Gleitschirmpilot stürzte ab und verletzte sich dabei tödlich. Der 65-Jährige startete seinen Flug gegen 13.45 Uhr im Gebiet Brunni. Auf Höhe Scheyeggstock kam er in Schwierigkeiten und stürzte in die Tiefe, wie dei Polizei mitteilt.

Am Unfallort konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache werden derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden, unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, die für Delikte im Bereich Luftfahrt zuständig ist, durchgeführt, heisst es abschliessend.