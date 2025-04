Energie WWZ schlägt Arno Grüter neu für den Verwaltungsrat vor

WWZ schlägt der Generalversammlung ein neues Mitglied zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Arno Grüter soll in das Gremium gewählt werden, wie aus der am Freitag veröffentlichten Einladung hervorgeht.

Publiziert: vor 52 Minuten