Seeländer Energieversorger schliessen sich zu Evolon AG zusammen

Zwei Seeländer Unternehmen, die unter anderem Strom anbieten, stehen vor dem Zusammenschluss. Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das teilten die Energie Seeland AG aus Lyss und die Energie Wasser Aarberg AG am Donnerstag mit. Mit dem Zusammenschluss übernehme die Evolon eine zentrale Rolle in der Grundversorgung der Region Seeland. Sie biete Produkte und Dienstleistungen an für Strom, Wasser, Fernwärme, Telekommunikation und E-Auto-Ladeinfrastrukturen.

Die Energie Seeland AG befindet sich im Eigentum der Gemeinden Lyss, Grossaffoltern und Worben. Die EWA Energie Wasser Aarberg AG verfügt über eine Alleinaktionärin: Die Gemeinde Aarberg. Die beiden bisherigen Unternehmen beschäftigen insgesamt rund 100 Personen.

Alle betroffenen Gemeinden haben den Zusammenschluss 2024 gutgeheissen. Sie halten gemeinsam das Aktienkapital der Evolon AG. Weiteren Gemeinden steht eine Beteiligung an der Unternehmung offen. Mitte 2024 sagte zum Beispiel bereits die Gemeinde Seedorf Ja zur Evolon.