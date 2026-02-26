Arbeiten am Wärmeverbund Bern-Wabern sollen Ende Jahr beginnen

Die Bauarbeiten am neuen Wärmeverbund Bern-Wabern sollen Ende 2026 beginnen. Energie Wasser Bern (EWB) hat das Baugesuch für den ersten grösseren Netzabschnitt im Zentrum von Wabern eingereicht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dieser erste Netzabschnitt umfasst das Gebiet rund um die Kirchstrasse bei der Morillon-Schule, die Waldblickstrasse, die Werkstrasse, den Quellenweg, die Looserstrasse sowie einen Abschnitt der Dorfstrasse zwischen Kirchstrasse und Seftigenstrasse. Auch das Wohn- und Pflegeheim Grünau an der Seftigenstrasse soll an den Verbund angeschlossen werden, wie EWB in einer Mitteilung schrieb.

In Betrieb gehen soll der neue Wärmeverband 2029. Hierfür wird EWB ab 2027 seine Energiezentrale in der Wohnüberbauung Morillon an der Bondelistrasse umbauen. Als Grundlage für die weitere Projektierung wird EWB zudem Sondierbohrungen bei der künftigen Energiezentrale und am Aarehang im Gebiet des Wasserverbunds Region Bern durchführen. Diese sollen nicht vor April 2026 beginnen.