Die Aargauer Energieversorgerin AEW Energie verkauft ihre Anteile an der Fernwärme Siggenthal AG (FWS). Käuferin ist die Regionalwerke AG Baden (RWB).

AEW verkauft Anteile an Fernwärme Siggenthal an Regionalwerke Baden

Blick in eine Fernwärme-Energiezentrale. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Schritt sei im Rahmen einer strategischen Überprüfung ihrer Beteiligungen erfolgt, teilte AEW am Dienstag mit. Mit der RWB habe man nun eine «ideale Käuferin» aus der Region gefunden. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

AEW hält den Angaben zufolge 27,3 Prozent an der FWS. Diese sei stabil und finanziell unabhängig aufgestellt und habe sich seit der Gründung über die letzten Jahre «sehr positiv entwickelt».

Ein weiterer potentieller Verkauf einer Beteiligung – nämlich der Refuna AG – sei derweil vorläufig sistiert worden, heisst es in der Mitteilung weiter. AEW hatte im November 2022 angekündigt, dass der Verkauf der Anteile an der FWS und an der Refuna geprüft werde.