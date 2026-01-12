Der Wochenstart in der Schweiz wird rutschig. Besonders der Norden ist betroffen – vielerorts droht Strassenglätte. Autofahrer und Pendler müssen mit schwierigen Bedingungen rechnen und sollten gut vorbereitet sein.

Darum gehts Am Montagmorgen herrscht in mehreren Schweizer Regionen gefährliche Strassenglätte

Gefrierender Regen am Alpen-Nordrand erhöht das Risiko für Unfälle

Strassenglätte-Warnung Stufe 2 für Ostschweiz, Zürich, Nordwestschweiz und Mittelland Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Wer sich am Montagmorgen auf den Weg zur Arbeit macht, muss aufpassen. In mehreren Schweizer Regionen ist es äusserst rutschig. So ist laut Meteo Schweiz vor allem der Norden von ausgeprägter Strassenglätte betroffen. Es besteht akute Rutschgefahr. Autofahrer sollten sich vor Beginn der Fahrt gut über die vorherrschenden Bedingungen informieren.

In der Ostschweiz, im Grossraum Zürich, in der Nordwestschweiz und grossen Teilen des Mittellands gilt eine Strassenglätte-Warnung der Stufe 2 (mässige Gefahr).

So wird der Wochenstart

Insgesamt präsentiert sich der Wochenstart laut Meteo News überwiegend grau und trüb. «Der Montag zeigt sich bewölkt, mit einer Warmfront gibt es teils unergiebige Niederschläge», heisst es.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In den Morgenstunden kann es stellenweise noch zu Schneefall kommen, vereinzelt sogar in Form von nassen Flocken bis in tiefere Lagen. Im Lauf des Tages sorgt mildere Luft jedoch dafür, dass die Schneefallgrenze deutlich ansteigt und schliesslich auf über 1500 Meter klettert.

Besonders am Nordrand der Alpen ist zudem Vorsicht geboten: Dort besteht lokal die Gefahr von gefrierendem Regen, was ebenfalls zu glatten Strassen führen kann. Hier besonders betroffen sind die Regionen Schaffhausen, Kanton Thurgau, das Zürcher Unterland bis zum Tösstal.