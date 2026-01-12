Darum gehts
- Am Montagmorgen herrscht in mehreren Schweizer Regionen gefährliche Strassenglätte
- Gefrierender Regen am Alpen-Nordrand erhöht das Risiko für Unfälle
- Strassenglätte-Warnung Stufe 2 für Ostschweiz, Zürich, Nordwestschweiz und Mittelland
Wer sich am Montagmorgen auf den Weg zur Arbeit macht, muss aufpassen. In mehreren Schweizer Regionen ist es äusserst rutschig. So ist laut Meteo Schweiz vor allem der Norden von ausgeprägter Strassenglätte betroffen. Es besteht akute Rutschgefahr. Autofahrer sollten sich vor Beginn der Fahrt gut über die vorherrschenden Bedingungen informieren.
In der Ostschweiz, im Grossraum Zürich, in der Nordwestschweiz und grossen Teilen des Mittellands gilt eine Strassenglätte-Warnung der Stufe 2 (mässige Gefahr).
So wird der Wochenstart
Insgesamt präsentiert sich der Wochenstart laut Meteo News überwiegend grau und trüb. «Der Montag zeigt sich bewölkt, mit einer Warmfront gibt es teils unergiebige Niederschläge», heisst es.
In den Morgenstunden kann es stellenweise noch zu Schneefall kommen, vereinzelt sogar in Form von nassen Flocken bis in tiefere Lagen. Im Lauf des Tages sorgt mildere Luft jedoch dafür, dass die Schneefallgrenze deutlich ansteigt und schliesslich auf über 1500 Meter klettert.
Besonders am Nordrand der Alpen ist zudem Vorsicht geboten: Dort besteht lokal die Gefahr von gefrierendem Regen, was ebenfalls zu glatten Strassen führen kann. Hier besonders betroffen sind die Regionen Schaffhausen, Kanton Thurgau, das Zürcher Unterland bis zum Tösstal.