Video zeigt den Brand in Wichtrach BE
Einsatzkräfte vor Ort
Video zeigt den Brand in Wichtrach BE
Alarm in der Berner Gemeinde Wichtrach: In der Nähe des Bahnhofs ist am Sonntagabend ein Gebäude in Brand geraten.
Publiziert: 21:16 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
