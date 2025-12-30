Am Montagnachmittag hat sich ein Mann in der Eingangshalle eines Hotels auffällig verhalten. Als die Polizei kam, widersetzte er sich einer Kontrolle und ergriff die Flucht. Die Einsatzkräfte mussten zu Hilfsmitteln greifen

Darum gehts Die Berner Polizei stoppte Montag einen Mann im Hotel Guisanplatz

Taser wurde eingesetzt, als er ein Messer bei Seite legte

Vorfall ereignete sich um 13.55 Uhr in Bern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Die Berner Kantonspolizei musste am Montag einen renitenten Mann unter Mitteleinsatz anhalten. Kurz vor 13.55 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach sich ein Mann in der Eingangshalle eines Hotels am Guisanplatz in Bern auffällig verhalte und Gegenstände beschädige.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort einen Mann feststellen, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte die Flucht ergriff und kurz darauf einen scharfen Gegenstand behändigte. Als die Patrouille den Mann in der Folge unter Waffenhoheit kontrollieren wollte, ergriff dieser erneut die Flucht.

Polizei setzt Taser ein

Unter Androhung eines Tasers legte der Mann das Messer bei Seite und konnte mit geeigneter Technik zu Boden geführt werden. Im Anschluss versuchte der Mann ein Einsatzmittel der Einsatzkräfte zu behändigen und konnte schliesslich unter Einsatz des Destabilisierungsgerätes in Gewahrsam genommen werden.

Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch eine Patrouille der Kantonspolizei Bern ins Spital gebracht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb er unverletzt. Weitere Abklärungen sind im Gang.